鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.76億美元，IOTX(IOTX)24小時漲幅達16.8%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,711.76美元，24小時漲跌幅+4.93%；以太幣(ETH)現報價格2,275美元，24小時漲跌幅+3.07%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.76億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.42億美元；ORDI(ORDI)24小時成交量達6.5億美元。

24小時漲幅：IOTX(IOTX)24小時漲幅16.8%；STORJ(STORJ)24小時漲幅16.4%；Terra Classic(LUNC)24小時漲幅12.8%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅81.7%；BURGER(BURGER)24小時跌幅28.9%；Celestia(TIA)24小時跌幅22%。

近一週漲幅：Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅8.38%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅8.08%；Selfkey(KEY)近一週漲幅6.08%。

近一週跌幅：ORDI(ORDI)近一週跌幅160%；Terra Classic(LUNC)近一週跌幅111%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅90.3%。

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