多頭行情下，當這一條件成立，閉眼都要買!?

台股在 12/4(一) 再創今年新高！當前的台股，真的不需要想得太複雜。月初我不斷強調從歷史經驗來看，近 50 年來，美國『結束升息－正式降息』這段期間科技股上漲機率高達近百分百，這才是真正的大行情！

而且在一個真正多頭行情中『電子成交比重』，幾乎不會低於６０％超過三天，大多會維持電子比重近七成的比例，只要電子比重一過低這幾乎是近百分百的切入點！這次的大行情，絕對可以一路讓你賺到『美國正式降息前』準沒錯。

個股也一樣，隨著良性輪動的過程中，你不需要想得太複雜。只要買進『趨勢產業中，PE 最便宜那檔』準沒錯。

想想看這段時間的敬鵬 (2355-TW) 勤誠 (8210-TW) 華泰 (2329- TW)，檔檔都是 40%。

更多飆股如: 金麗科 (3228-TW) 安國 (8054-TW) 麗臺 (2465-TW)

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文章來源：摩爾投顧鐘崑禎分析師

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