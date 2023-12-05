【量大強漲股整理】台股震盪回檔，是醞釀好的買點嗎?該如何選股?

美債殖利率再度上升，美股回檔，台股也同步反映，終場下跌 93.47 點，以 17328.01 點作收，成交量為 3125.27 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 104.58 億元；自營商賣超 60.53 億元；投信獨抗空買超 0.14 億元；三大法人合計賣超 164.96 億元。

今日台股開低震盪，高低震盪幅度高達百點之多，權值股 (2330-TW) 台積電領跌，美股的輝達與 Meta 傳出高層賣股套現，衝擊 AI 概念股同樣走弱；強勢的生技股今日也下跌，重電、航運族群逆勢抗跌來撐盤；12 月後最關鍵的三天，本周多項就業數據公布，靜待今晚美國公布 PMI 、12/12 公布美國 11 月 CPI、12/13 今年最後一次 FOMC 會議利率決策會議；今日收量縮黑 K 棒，

台股衝破今年新高後快速拉回整理，將在高檔區間震盪，外資終止連四買反手賣超兩日，讓指數拉回，但量縮回檔，視為漲多修正；在多頭架構維持不變下，有望助攻台股持續向上盤堅。

個股方面，受到美國晶片禁令可能再縮緊，美方明年一月將來台劃紅線，相關規定可能更加嚴格，(2330-TW)台積電、(2454-TW)聯發科，均收黑；輝達高層傳出賣股套現，諸多不利因素衝擊 AI 股綠成一片，僅 (3661-TW) 世芯 - KY、(3443-TW)創意，兩檔硬挺收紅；BCI 指數連八紅，帶動航運股漲勢不歇，(2605-TW)新興、(2611-TW)志信，再鎖漲停作收；資金傳入重電族群，受惠台電強韌電網計畫及綠能商機，(1519-TW)華城、(1503-TW)士電、(1514-TW)亞力，更亮燈漲停、(1504-TW)東元，碰及年線後止穩；中國黴漿菌、流感、新冠肺炎等疫情齊爆發，(9919-TW)康那香，遭交易所列爲處置股，(1325-TW)恆大，早在 4 日被列為處置股，雙雙被打入跌停板作收。



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年底四大行情啟動

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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