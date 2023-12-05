缺貨未解！小米14系列加單40% 供應商步入復甦軌道

供應鏈多名消息人士透露，中國小米 (01810-HK) 14 系列已加單 40%，且訂單追加是全系，並非特指某個品類。

據《科創板日報》報導，就在本周一（4 日），小米集團公關部總經理王化在轉發小米集團副總裁、中國區總裁王曉雁微博時表示，小米 14Pro 鈦金屬特別版正在補貨。

小米 14 系列是第一款搭載小米自研作業系統「澎湃 OS」的手機，小米在 10 月 26 日發表，10 月 31 日晚間 8 時正式啟動首銷。

以小米集團創辦人雷軍證實小米 14 銷量破百萬支的時間點計，小米新機破百萬的時間為一周，可能創下國產手機新紀錄。

性能上，該系列手機較上一代有了很大的提升，亮點包括首發搭載驍龍 8Gen3 晶片、螢幕升級、自研龍晶玻璃、光影獵人徠卡主攝、更大運行內存等。

價格方面，與同期華為、蘋果 (AAPL-US) 高階機種相比，小米新一代旗艦機更具性價比。小米 14 系列起售價為人民幣 3,999 元，共有四種存儲規格，最貴機型為 14Pro 鈦金屬特別版，16GB+1TB，售價 6,499 元。

這款手機發布至今，「缺貨」已經成了高頻詞。

雷軍 11 月 7 日在微博與網友互動時說，小米 14 系列銷量已超過 100 萬支，嚴重缺貨，正在催單。小米之家門市店員當日也透露：「目前已經是第三批補貨了，小米 14Pro 機型全線缺貨。」

一些第三方數據印證了小米 14 系列的火爆。京東平台的數據顯示，小米 14 首銷量超過 iPhone15 Pro，打破京東最近一年的單品銷售紀錄。京東的「雙 11」新品熱度榜中，小米 14 手機名列第一。

東海證券方霽認為，小米 14 熱銷，是綜合產品力和智慧手機市場需求回暖的結果，中國智慧手機出貨量在歷經連續十個季度下滑後，有望在本季迎來消費需求拐點、換機周期拐點、產品體驗革新三大因素驅動，逐漸步入復甦軌道。

東海證券建議投資人關注小米供應鏈，如射頻晶片的卓勝微 (300782-CN) 、唯捷創芯 (688153-CN) ，CIS 晶片的韋爾股份 (603501-CN) 、顯示面板的 TCL 科技、以及消費電子組裝代工的藍思科技 (300433-CN) 、聞泰科技 (600745-CN) 。