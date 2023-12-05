〈能源盤後〉OPEC+自願減產無濟於事 油價跌到近兩周低點

國際油價周一 (4 日) 收在逾兩周低點，延續近期頹勢，儘管石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 自願減產，但交易員對遵守減產的情況有所遲疑。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.03 美元或 1.4%，收每桶 73.04 美元，為 11 月 16 日以來最低。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 85 美分或 1.1%，報每桶 78.03 美元，同樣為 11 月 16 日以來最低。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.13 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌將近 0.1%，收每加侖 2.66 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下挫 4.3%，收每百萬 Btu 2.69 美元。

市場驅動力

OPEC + 上周四同意，明年第 1 季起自願減產每日約 220 萬桶，包括沙烏地阿拉伯的每日減產 100 萬桶，以及俄羅斯的每日減少出口 30 萬桶。儘管如此，油價上周依然收黑。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，OPEC + 上周達成的協議無法讓人信服，導致油價在那之後不漲反跌。

他說：「市場似乎預料明年經濟會更進一步僅緩，因此認為 OPEC + 的聲明並不足夠 (帶動油價上漲)。這確實是又一次的大幅減產，但實際上能達成多少？這個聯盟是否已經達成讓市場平衡的極限了？」

Citi 分析師也說，OPEC + 減產表現上讓明年第 1 季的市場供需平衡，若沒有針對明年第 2 季的減產承諾，該季原油可能出現約每日 100 萬桶的過剩供給。

各界對 OPEC + 落實減產的情況打上問號，RBC 資本市場大宗商品和數位智庫策略師 Michael Tran 說，這種曖昧和缺乏驅動力的情況，讓短期內的阻力下降，「在市場看見和自願減產相關更明確的數據以前，價格都將保持震盪，甚至有些迷失方向。」

OPEC + 要等到下個月才會執行最新減產承諾，而且要等更久才能看到各國的生產和出口數據，代表在初步釐清減產情況之前，有兩個月的時間將是「漫長而震盪的」，充滿高度不確定性、缺乏風險部署且流動性真空。

交易員也正關注中東局勢發展。根據美國軍方，以哈已終止停火，最近攻擊再度升高，胡塞叛軍的飛彈在周日擊中紅海三艘商船，而美國戰艦為了自衛，在約在一小時的對峙中擊落三架無人機。