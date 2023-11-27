康那香前三季轉盈每股純益3.95元 兩岸新產能將陸續開出

不織布及婦嬰衛生用品廠康那香 (9919-TW) 在今年第三季獲產品調高售價陸續生效，對毛利率具正面效益，公司並希望此一調價效益能持續到明年，能持續改善獲利 ，同時，兩岸新產能也正在陸續開出，也爲營運增加動能。

康那香 2023 年第三季營收 7.56 億元，毛利率 8.41%，季增 2.86 個百分點，年減 2.16 個百分點，稅後純益 10.86 億元，每股純益達 5.56 元； 2023 年前三季營收 15.11 億元，毛利率 6.85%，年減 3.76 個百分點，稅後純益 7.71 億元，較去年 同期轉虧爲盈，每股 3.95 元。

康那香在第三季主要認列上海廠獲徵收利益的業外收入挹注，形成單季獲利超過半個股本。

康那香 2023 年下半年起因中國大陸揚州廠生產線的全部進駐營運等有利因素下，可望收到營集中生產的正向改善。康那香指出，上海廠遷入揚州廠 13 條生產能全部完成，並在 7 月進入營運，主要生產 OEM 的衛生棉、護墊及化妝棉等產品，法人預估對本業營運極具挹注效果。

康那香上半年的產品結構包括衛生棉類占 54% 居冠之外，紙尿褲類 13%、濕巾類占 20%、口罩類占 4%、不織布及其他占 9%。衛生棉類及紙尿褲類銷售、占比並已回復到疫情前的水準。；公司也持續投入綠能、醫療應用產品的開發。

此外，康那香最新開發新產品「超纖不織布」，預計將可在明 (2024) 年進入量產，該產品由於緻密度高，未來可應用於工業材料 (擦拭布)、高機能家飾布 (壁紙 / 窗簾等)、人工皮革基布、醫用材料等面向，將在投資 17 億元的口寮廠三期廠區生產，預計在明年第一季投入量產。