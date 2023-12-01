鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.04億美元，Space ID(ID)24小時漲幅達12.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格38,439.26美元，24小時漲跌幅+1.99%；以太幣(ETH)現報價格2,100.02美元，24小時漲跌幅+3.61%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.62億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.81億美元。

24小時漲幅：Space ID(ID)24小時漲幅12.1%；Hooked Protocol(HOOK)24小時漲幅7.76%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅8.63%。

24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅17.6%；Celestia(TIA)24小時跌幅14.8%；SuperRare(RARE)24小時跌幅11.1%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅34.5%；0x協議(ZRX)近一週漲幅12.9%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.1%。

近一週跌幅：TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅290%；SuperRare(RARE)近一週跌幅79.2%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅59.1%。

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