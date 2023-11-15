漢翔高教機將迎交機潮 攜手美大廠確保軍機物料供補

漢翔 (2634-TW) 今 (15) 日宣布，為確保軍機相關供應商的供貨穩定，與美國 S3 AeroDefense 公司簽署物料供售合作備忘錄，漢翔董事長胡開宏表示，可藉此進一步提升國內軍機機隊妥善率，確保我國空防戰力，而勇鷹號高教機明年更進入交機高峰期，預計交機共 18 架，持續增添營收新動能。

漢翔說明，國內軍機機隊妥善率不時受相關系統供應商的供貨影響，此次於杜拜航展期間，與美國 S3 AeroDefense 公司針對國內各型軍用飛機物料供補，簽訂合約，可於未來有效並快速支援國軍主力機隊需求、提升機隊妥善率，更符合國防自主的政策。

美國 S3 AeroDefense 公司成立於 2005 年，是飛機零組件、供應鏈解決方案與零件維修服務的全球領導者，為全球多家知名廠商的獨家代理供應商，如 Amfuel、Aerohead、Champion Aerospace 和 Arkwin 等。

漢翔說明，S3 擁有 FAA 和 EASA 認證的維修中心，可為 OEM 夥伴們維修和翻修軍機零組件，且專業維修團隊人員皆擁有 FAA、A&P 和維修技術認證。

漢翔前 10 月累計營收逾 326 億元，年增近 36%，漢翔看好，第四季營收將有更漂亮的成績單。

展望明年，漢翔表示，軍用業務方面，勇鷹號高教機明年交機 18 架，進入量產高峰；民用業務方面，隨著全球民航客貨機需求量大增，相關機體、發動機訂單增加中，並接獲國際大廠新增需求業務，未來整體營運前景可期。