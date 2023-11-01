【專家觀點】張捷：NIKE財報透露潛力產業，產業隊長張捷帶你看2024台股潛力新飆股

觀察產業景氣是股票投資的第一步。當整體景氣走弱時，個別公司很難置身於景氣之外。當景氣大好時，表現普普的公司也可能雨露均霑。疫情間廠商為提防供應鏈斷鏈，過度拉貨囤積庫存，雖然為 2022 年帶來大榮景，但後遺症就是了今年花了將近一整年的時間去化庫存。

市場引頸期盼庫存去化完成的訊號，雖然市場時常有傳言，但通常是產業龍頭的財報及正向展望才能對產業景氣氛圍一錘定音。近期運動品牌龍頭 NIKE、Adidas 紛紛釋出最新財報，其正面展望證實了紡織製鞋產業的庫存去化周期即將到底，以下整理 NIKE 及 Adidas 財報內容並爬梳幾家供應鏈公司，供各位投資朋友參考！

NIKE9 月財報數據

9/28 運動品龍頭 NIKE 公布最新財報，財報結果優於分析師預期，當天盤後股價一度大漲 9.6%。 財報內容顯示其第一季營收 129.4 億美金，年增 2%，EPS 0.94 美元，年增 1%。 鞋類營收 84.21 億美元，年增 + 4%；服飾營收 33.88 億美元，年減 - 1%。

財報亮眼之處在於 1. 毛利率 44.2%，雖較去年同期下滑 0.5 個百分點，但大幅優於市場預期的 43.7%；2. 庫存金額 87 億美金，年減 9.9%，是近八季來首度下滑。以上兩點反映出 NIKE 庫控制得宜，且不再需要透過強力降價促銷來清理庫存。 3. 歐非中東地區營收年增 8.3%、大中華區營收年增 4.8%，顯示市場穩步復甦。

展望 2024 年，NIKE 給出全年營收中個位數成長，毛利率將改善 1.4~1.6 個百分點，顯見庫存去化週期到底，明年營運轉佳。

(來源：NIKE 財報，產業隊長張捷整理)

二、Adidas 10 月財報數據

愛迪達 17 日公布第三季財報，貨幣中性的營收成長 1%YoY，毛利率增加 0.2 個百分點至 49.3%；營業利益 4.09 億歐元，年減 27.4%，營收的成長部分來自於 Yeezy 庫存的銷售，而營業利益優於市場預估。

2023 年全年指引，公司預期全年貨幣中性營收初估虧損 1 歐元，遠少於七月時預測的虧損 4.6 億歐元。而排除一次性打消 Yeezy 費用的營業利益則是獲利 1.5 億歐元（原先預估損平），營收與獲利均優於預期。愛迪達營運好轉與庫存逐漸去化對供應鏈是利多訊息，預料供應鏈訂單將從谷底回升。

以上兩大運動品牌龍頭的財報都觀察到庫存清理已經到底，不再需要透過降價促銷來消化庫存，庫存去化完畢後就將重啟拉貨動能，為台廠供應鏈的展望注入強心針。根據法人在台北紡織展的訪查資料顯示，多數公司訂單能見度已恢復至兩個季度，預期 4Q 到明年 1Q 業績持續改善，較明顯復甦則將落在 24 年下半年。

三、運動品牌台廠供應鏈之一，百和 (9938-TW)

知名運動用品相關供應鏈在台企業眾多，以下隊長簡單整理台灣重要的供應鏈廠商資料如黏扣帶廠商百和 (9938) 為範例分享，更多具有爆發力的相關企業將於 12/17 舉辦的 2024 展望年會活動完整分享。

百和 (9938-TW) 為全球最大粘扣帶製造商，產品占比織帶鞋帶 49.9％，黏扣帶 14.1％，鬆緊帶 13.4％，針織經編緹花網布 12.1％，射出勾 7.4％，世界前二十大運動品牌都是他的客戶。鞋類產品佔 58%、成衣佔 25%。以客戶來看前兩大品牌 NIKE、Adidas 共佔 43.4％。

百和為主、輔料供應商，因此訂單復甦時點將優先於成衣及製鞋，從財報觀察，今年一到三季的營收分別年減 - 30%、-45%、-14.4%，年減逐漸趨緩，九月營收則收小至年減 - 1.2%。6~8 月的營益率分別為 3.8%、12.3%、14.3%，營運狀況明顯改善，且八月的營利率為近一年最佳。第三季 EPS 0.83 元，單季賺贏上半年總和 0.7 元。

從財報可以看到百和身為上游鞋材廠，已開始受惠客戶重新拉貨的動能。後續將進入旺季，預期營收將有機會轉為年增，同時毛利率也將因營收達經濟規模而改善。百和的擴廠在客戶重啟拉貨下維持不變，印尼廠區預計 24 年完工，顯示公司認為長期展望仍佳。

投資豐向球展望年會分享重點

成衣製鞋在經歷長達一年的庫存去化週期，終於在龍頭 NIKE、Adidas 釋出樂觀展望後，逐漸看到隧道盡頭的曙光，而從各家廠商的財報中也可以看出復甦的氛圍。台灣成衣製鞋廠商眾多，隊長將挑選五家公司於展望年會當中供投資朋友參考，在活動當中更有充足的交流時間，與投資朋友互動問答。依隊長對企業觀察與投資經驗給予適當回饋，也歡迎大家預先提問，連結在此。

一樣提醒各位投資朋友，投資贏在深入，勝在追蹤，投資朋友務必要深入研究公司狀況，持續追蹤營運狀況、跟進國際產業動態，制定謹慎穩健的投資計劃，才能掌握這次紡織製鞋的循環週期。最後邀請大家 12/17 的 2024 展望年會活動再見！

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