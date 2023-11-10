鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至2.54元，預估目標價為71元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.64元下修至2.54元，其中最高估值2.87元，最低估值2.07元，預估目標價為71元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.87 5.12 5.35
最低值 2.07 4.05 5.24
平均值 2.53 4.53 5.3
中位數 2.54 4.55 5.3

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 13,211,900 15,543,080 16,645,000
最低值 12,600,000 13,340,000 16,635,760
平均值 12,866,980 14,675,510 16,640,380
中位數 12,797,500 14,868,000 16,640,380

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.1 6.91 5.21 5.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		 16,270,386 18,287,786 14,645,277 15,299,654

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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