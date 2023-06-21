高技通過每股3.3元股息、殖利率4.01% 全年拚營收雙位數成長

網通及電動車電源產品應用 PCB 供應商高技 (5439-TW) 今 (21) 日召開股東常會，並通過配發 每股 3.3 元股息，高技認為 2023 年下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注，下半年營運有機會優於上半年，力拚全年營收雙位數成長。

高技 2022 年營營收爲 32.25 億元，毛利率 17.98%，稅後純益 3.7 億元，每股純益 3.98 元，股東會通過配發 3.3 元股息，以 21 日高技開盤價 82.1 元計算，股息現金殖利率爲 4.01%

對於 2023 年，高技全年營收可望有雙位數年成長，高技先前指出，其中車用產品的 40-50% 高成長幅度將成為一大焦點，同時也配合客戶開發 800G 交換器及 AI 伺服器板同時，也在開發低軌衛星板中。

高技 2023 年第一季營收創新高，且爲 PCB 廠中唯一營收及獲利雙成長的公司，高技首季營收 10.15 億元，創新高，毛利率 20.7%，季增 3.04 個百分點，年增 1.16 個百分點，稅後純益 1.12 億元，季增 55.56%，年增 7.7%，每股純益達 1.21 元。

高技今年 1-5 月營收 17.35 億元，年增 32.92%。