〈能源盤後〉市場疑OPEC+自願減產水分高 油價收低 Brent月跌逾5%

國際油價周四 (30 日) 大跌，抹去早盤漲幅，係因 OPEC + 同意額外自願減產的舉措遭交易者的質疑。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.90 美元或 2.4%，收每桶 75.96 美元，根據道瓊市場數據，近月 WTI 原油 11 月下跌近 6.3%。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 27 美分或 0.3%，報每桶 82.83 美元，根據道瓊市場數據，近月 Brent 原油 11 月下跌 5.2%，1 月 Brent 今日收盤到期。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.02 美元或 2.4%，報每桶 80.86 美元，此轉為最近月 Brent 原油期貨。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 3.7%，收每加侖 2.20 美元，11 月下跌 1%，該期貨今日收盤到期。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.83 美元，11 月下跌 5.4%，該期貨今日收盤到期。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.1%，收每百萬 Btu 2.80 美元，11 月下跌近 22%。

市場驅動力

石油輸出國組織及俄羅斯在內的盟國 (即 OPEC+) 經過數日討論，同意 2024 年初將每月總產量在現有減產基礎上再減少 100 萬桶 / 日。

然而，這項消息卻非由 OPEC + 以整體組織之名宣布，最初是由個別國家宣布自願減產舉措，隨後 OPC 發表聲明，稱自願減產的總量達 220 萬桶 / 日，但其中已包含沙烏地阿拉伯延續自願減產的 100 萬桶 / 日，以及俄羅斯削減的 30 萬桶 / 日原油供應，這兩者 市場早已預測到。

美國合眾銀行資產管理集團資深投資策略總監 Rob Haworth 表示：「最初油價因 OPEC + 減產延長至明年且規模擴大而上漲，但隨時間進入季節性疲軟的冬季需求期，投資者對 OPEC + 合規情況和全球需求成長仍感擔憂。」

他指出，除了沙烏地阿拉伯，其他 OPEC 成員向來難以遵守減產計畫，因此市場對即將實施的減產措施實際規模抱持懷疑態度。

施耐德電機全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，報導稱，隨著美國產量創新高，沙烏地阿拉伯越來越堅持並強調承諾減產的小國之作用，表明沙烏地阿拉伯越來越不願意承擔這種不成比例的減產重擔。因為沙烏地阿拉伯和其他 OPEC+ 成員國不斷尋找平衡，又要支撐近期價格，又試圖維持長期市占。

OPEC + 原定 11 月 26 日在維也納召開會議，但由於成員國奈及利亞和安哥拉反對擬議的產量目標，致使 OPEC + 推遲召開會議，引發市場擔憂產油國之間的分歧，恐其危及該組織 2024 年維持減產的能力。

OPEC+ 周四也宣布巴西以成員國身分將加入組織。畢馬威美國能源領導人 Angie Gildea 評論：「非 OPEC 產油國原本預計將在未來幾年抵消 OPEC + 的影響力，但在巴西加入後，應可讓 OPEC + 重返市場主導地位。」

另外，美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (11/24 止) 美國天然氣供應量增加 100 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量下降 100 億立方英呎。