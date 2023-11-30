鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.16億美元，Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅達41.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格37,681.1美元，24小時漲跌幅-1.50%；以太幣(ETH)現報價格2,026.6美元，24小時漲跌幅-2.02%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.16億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.45億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.2億美元。

24小時漲幅：Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅41.1%；CTXC(CTXC)24小時漲幅20.4%；Sei(SEI)24小時漲幅19.4%。

24小時跌幅：MIOTA(IOTA)24小時跌幅33.3%；Space ID(ID)24小時跌幅18.4%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅25.8%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅31%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅12.7%；ORDI(ORDI)近一週漲幅11.3%。

近一週跌幅：TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅299%；Terra Classic(LUNC)近一週跌幅58.9%；Auction(AUCTION)近一週跌幅58%。

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