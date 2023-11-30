鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至25.04元，預估目標價為1150元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.41元下修至25.04元，其中最高估值28.37元，最低估值24.42元，預估目標價為1150元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|28.37
|56.17
|76.75
|最低值
|24.42
|34.97
|44.26
|平均值
|25.35
|45.4
|60.13
|中位數
|25.04
|44
|61.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14,087,420
|19,907,000
|25,198,000
|最低值
|13,620,000
|16,087,000
|18,362,000
|平均值
|13,744,970
|17,990,340
|21,639,920
|中位數
|13,724,000
|17,926,000
|21,699,380
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。