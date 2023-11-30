台股11月飆漲1400點 國安基金功成身退 估高檔全數獲利了結

台股今 (30) 日即將收月線，以早盤高點 17421 點來計算，累計 11 月已大漲超過 1400 點，從近月八大公股賣超動向來看，市場研判，國安基金持股已近乎全數出脫，逢高獲利了結，操盤成績相當亮眼。

根據國安基金公布的第三季操作績效顯示，已實現利益 61.82 億元，收益率估約 19.6%，剩餘庫存股票未實現評價利益 29.7 億元，相當於國安基金已出脫近 6 成持股，剩餘約 4 成、230.09 億元的持股水位。

11 月以來，八大公股行庫券商共計 18 個交易日賣超，累計賣超 552 億元，創史上單月第二大賣超紀錄，據悉，國安基金進出股市最常使用台銀證券，截至 29 日，台銀證券已賣超約 159 億元，再加上 10 月賣超近 75 億元，兩個月下來合計已賣超 234 億元。

觀察八大公股行庫券商 11 月的賣超情況，除台銀證券外，兆豐銀賣超約 120 億元居次，華南永昌、合庫賣超近 100 億元、75 億元，分列第三、四名，八大官股合計賣超 570 億元，在此波多頭行情中獲利了結相當可觀。

國安基金於今年 4 月 13 日退場，此次護盤行動共計 275 天，創下史上最長紀錄，儘管 5 至 11 月期間，八大官股多呈賣超，但台股變動區間尚算平穩，顯示國安基金逐步出脫持股作業對股市尚無負面影響。

台股今日加權股價指數最高來到 17421.94 點，較國安基金退場前 4 月 13 日 15804.76 點，上漲 1617.18 點，漲幅高達 10%。