鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.5億美元，CTXC(CTXC)24小時漲幅達13.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格38,246.7美元，24小時漲跌幅+3.37%；以太幣(ETH)現報價格2,068.16美元，24小時漲跌幅+2.95%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.5億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.93億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.92億美元。

24小時漲幅：CTXC(CTXC)24小時漲幅13.1%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅5.36%；FTT(FTT)24小時漲幅3.55%。

24小時跌幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅49.9%；Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅31.5%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅28.1%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅28.6%；FTT(FTT)近一週漲幅18%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅16.2%。

近一週跌幅：TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅232%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅97.9%；Measurable Data Token(MDT)近一週跌幅57.9%。

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