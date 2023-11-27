〈焦點股〉增資+法說行情 兆豐金衝破40元創近4個月新高

兆豐金 (2886-TW) 董事會日前通過現金增資案，規劃發行 3.5 億股，今（27）日在買盤追捧下，股價突破 40 元關卡，創近 4 個月新高。兆豐金為目前的公股金控獲利王，將於本周三（29 日）舉行法人說明會，市場聚焦明年股利發放、SWAP 收益及海外布局等議題。

兆豐金目前擁有 49 萬 4275 萬名股東，為解決子公司兆豐產險去 (2022) 年因防疫險理賠及國際再保攤賠等損失問題，兆豐金睽違 8 年後再度規劃現增，董事會拍板預計發行 3.5 億新股辦理現增，此次現增認股基準日為 12 月 16 日，由原股東認購 75%、共計 2.625 億股；公開銷售股數 10%、共計 0.35 億股；另保留 15% 由集團員工認購，共計 0.525 億股。

兆豐金今年受惠子公司兆豐銀行的 SWAP 收益，獲利表現亮眼，加上利息收入、手續費收入也繳出不錯成績，兆豐金日前公布 10 月自結，累積前 10 月稅後純益接近 290 億元，今年有望突破 300 億元大關。

兆豐金 10 月稅後純益 17.98 億元，累積前 10 月稅後純益為 288.26 億元；子公司兆豐銀 10 月稅後純益 19.28 億元，累積前 10 月稅後純益 274.7 億元，年增 48.66％。

兆豐證券單月稅後虧損 2.02 億元，累積前 10 月稅後純益 14.27 億元；兆豐票券單月稅後純益 1.37 億元，累積前 10 月稅後純益 16.33 億元；兆豐產險單月稅後純益 0.26 億元，累積前 10 月稅後虧損 15.21 億元，虧損幅度持續縮小。