鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.26億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達43.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格37,000美元，24小時漲跌幅-1.12%；以太幣(ETH)現報價格2,009.3美元，24小時漲跌幅-2.05%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.26億美元；TerraClassicUSD(USTC)24小時成交量達7.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.33億美元。

24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅43.1%；Terra Classic(LUNC)24小時漲幅23.2%；LUNA(LUNA)24小時漲幅20.2%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅30.1%；CTXC(CTXC)24小時跌幅28.2%；系統幣(SYS)24小時跌幅26.4%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅25.5%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅7.72%；BETA(BETA)近一週漲幅1.93%。

近一週跌幅：TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅253%；CTXC(CTXC)近一週跌幅116%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅108%。

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