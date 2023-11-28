鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至4.97元，預估目標價為51.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.02元下修至4.97元，其中最高估值5.41元，最低估值4.69元，預估目標價為51.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.41
|5.46
|6.7
|最低值
|4.69
|4.8
|5.53
|平均值
|5.03
|5.22
|6.11
|中位數
|4.97
|5.23
|6.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|422,752,000
|465,027,000
|431,569,670
|最低值
|278,432,000
|277,234,000
|285,551,000
|平均值
|339,060,250
|384,261,850
|362,845,350
|中位數
|335,565,000
|377,537,390
|371,415,370
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.58
|10.34
|5.41
|4.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
|555,887,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。