阿特曼重返OpenAI、鴻華先進掛牌、聯發科推WiFi 7新晶片 本周大事回顧

阿特曼原先遭董事會開除後，周三 (22 日) 回歸 OpenAI 擔任執行長；鴻海及裕隆合資的鴻華先進於周一 (20 日) 再創新板掛牌；聯發科推兩款 WiFi 7 新晶片，預計明年中量產。以下為本周大事回顧：

阿特曼重返 OpenAI 仍有疑問待解答

日前在微軟 (MSFT-US) 的推動下，阿特曼 (Sam Altman) 終於回歸 OpenAI 擔任執行長一職，與此同時新的董事會也正在組建中，但無論發生什麼，都不太可能結束自該公司陷入混亂以來的爭論：一個負責任的人工智慧 (AI) 組織應該是什麼樣子？

〈鴻華先進掛牌〉蜜月行情吃苦頭 早盤一度重挫 9%

鴻海 (2317-TW) 及裕隆 (2201-TW) 合資的鴻華先進 - 創 (2258-TW) 周一（20 日）以創新板上市掛牌，掛牌參考價 50 元，不過，鴻華先進開盤後翻黑，早盤一度大跌 9%，最低來到 45.5 元。

〈鴻華先進掛牌〉LUXGEN n7 上調實際接單超過 9000 台 明年 6 月中交付完畢

鴻華先進 - 創 (2258-TW) 副董事長、裕隆 (2201-TW) 旗下納智捷 (LUXGEN) 董事長左自生透露，LUXGEN n7(Model C) 先前對外宣稱接單 8000 台，但實際接單數超過 9000 台，預估到明年 6 月中之前，將交車完畢。

聯發科推兩款 Wi-Fi 7 新晶片 預計明年中量產

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周三 (22 日) 宣布，推出 Wi-Fi 7 兩款新晶片，Filogic 860 和 Filogic 360 解決方案，將 Wi-Fi 7 從旗艦裝置拓展至更多主流裝置，成為業界擁有最廣泛 Wi-Fi 7 產品組合的公司，預計將在明年中進入量產。

輝達最新升級版 AI 晶片將上市 廣達旗下入列首批協力商

輝達 (NVDA-US) 最新升級版 AI 晶片 H200 即將問世，代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 昨 (21) 日證實，成為首批支援製造搭載 H200 GPU 伺服器的協力商。

根據輝達公布的時程，H200 伺服器將於 2024 年第二季開始出貨，可以提供生成式 AI 以及高效能運算 (HPC) 所需的大量負載能力並提升效率。H200 的競爭對手則是超微 (AMD-US) 的 MI3000X GPU，可以協助大型 AI 模型執行推論。

〈國泰金法說〉國壽前三季股債合賺 367 億元 把握升息循環積極布建美債

國泰金 (2882-TW) 周五 (24 日) 召開第三季法說會，國泰人壽今年前三季已實現股票收益 330.1 億元，年增 34%，債市已實現收益 37.29 億元，年減 55%，股債市場合計共賺 367.39 億元，年增 11.5%。國壽表示，強調會把握升息循環布建美債部位，尤其增加長年期美債，固定收益投資北美地區占比已增加至 51%。