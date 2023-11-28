建通明年三大布局邁入收割期 營收估顯著增加重返獲利軌道

端子廠建通 (2460-TW) 今 (28) 日召開法說，總經理何易霖表示，中國蘇州異型導體銅材產線完成擴產、台灣高雄特殊新型銅材煉製廠投產、越南廠垂直整合效益發下，看好明年營收會顯著成長，並擺脫虧損、重返獲利軌道。

何易霖認為，公司過往 2 年受到疫情、製造業景氣下滑、產業庫存去化等大環境多重不利因素，導致營運動能放緩，但預估今年落底後，明年在三大利基帶動下，營運將蓬勃發展。

何易霖表示，蘇州建通異型導體銅材產線如期完成擴線計劃，終端應用包含新能源車用 IGBT、保險絲、散熱元件、繼電器、連接器等，客戶應用涵蓋中國、美系電動車，以及半導體產業等，預估明年這塊營收會有明顯成長。

傳統端子業務上，建通則將製造重心轉移到越南，何易霖表示，今年增設熔煉設備擴大生產規模，並開始收購銅下料，強化垂直整合綜效，且越南有人口紅，電費較中國也較有優勢，加上產能分散，目前許多客戶也要求從越南交貨，預計這一塊營收會有雙位數成長。

此外，建通台灣高雄特殊新型銅材煉製廠第四季完成設備裝機、明年首季試產，何易霖指出，後續將陸續送樣給客戶認證，預計明年第四季第一期可以正式量產，達到月產能 500 噸滿載的目標，屆時每月可望貢獻 1 億元左右的營收。

何易霖強調，隨著高性能化，複雜化的異型導體銅材需求增加，公司獨有 Rolling(壓延)+Milling(銑削) 複合工藝製程，生產紅銅 + 半導體系列產品為主，有交期及 MOQ 上的優勢。

而因應未來市場需求，建通也規劃新購土地新增廠房設備，屆時高雄廠產能將增加一倍，來到月產 1000 噸。法人預估，建通明年三大布局邁入收割期，預計營收可望回到過往 35-40 億元的水準，年增約 4 成，營運也將擺脫虧損，重返獲利軌道。