凱基投信：2024慢牛行情 股息期望不宜過高

凱基投信今年 7 月升格成為開發金 (2883-TW) 全資持股的子公司，今 (27) 日正式推出品牌宣言「致力於您的豐盛未來」，展望明年台股，凱基投信台股投資團隊主管施政廷表示，若形容 2023 年大盤是激情的奔牛行情，2024 年則可能譜出慢牛走勢，股息期望不宜過高，高股息期待應介於 4.5%~8.25%，回歸投資本意，能繳出總報酬成長才是投資高股息的王道。

董事長丁紹曾致詞時指出，進入高齡化社會，退休準備變得格外重要，但台灣人準備明顯不足，對比美國與台灣的退休資產規模佔國民生產毛額 (GDP) 的比重來看，美國高達 135%，台灣僅有 29%，其中台灣退休資產投資於本國股市的金額佔本國股市的比重只有 3.6%，遠低於美國的 49%。

凱基投信表示，為了能協助投資人解決退休準備不足的痛點，過去 6 年來，除了設計一系列的主動式多重資產基金之外，隨著投資人對資產配置與定時定額投資的需求日益增溫，凱基投信也推出多檔布局台灣及全球的股票型 ETF 與債券 ETF。截至 10 月底，市場股債 ETF 總資產規模已佔境內基金的 54%，在 ETF 的主戰場上，凱基投信管理規模排名第七 。

凱基投信新事業發展處主管穆正雍指出，近年台灣 ETF 在各種投資主題、配息方式的推波助瀾下，成為國人最愛的投資標的之一，尤其是高股息 ETF，儼然已成為投資人用來存退休金的核心資產。過往投資高股息的投資人，很容易陷入一味追逐高殖利率，卻賠價差的投資痛點。因此，布局高股息，必須同時兼顧股息表現和股價成長的投資策略。

穆正雍表示，由於 ETF 完成設計的那一刻，就決定了它的未來表現，凱基投信在設計高股息時，就將篩選機制升級進化，克服人為誤判與投資習慣，搭配定審制度汰弱留強保持成分股競爭力。

其中，升級進化的高股息 ETF - 凱基優選高股息 30 (00915-TW)，在國內發行的 48 檔股票指數型 - 國內投資 (股票型) 不論短、中、長期報酬皆位於前四分之一，相對同類型表現出色。

展望 2024 年的台股，施政廷指出，循環週期將在擴張與趨緩間擺盪，預期成長、股價動能與低波動因子相對有較好的表現機會，在 2024 年的實質企業獲利會上揚，但評價難以大幅成長下，操作上需要更有耐心與應對策略。