中國呼吸道疫情用藥需求大增 兩台廠呼吸道原料藥直接受惠

中國大陸近期爆發多種病原體，造成呼吸道疫情爆發，多地的門診、醫院內人滿為患，用藥需求暴增。而台原料藥廠台耀 (4746-TW) 生產的呼吸系統用藥客戶持續追單，整體供不應求；寶齡 (1760-TW) 子公司正峰也有生產相關原料藥，也有望受惠。

台耀生產的呼吸用藥原料產品主要是用於咳嗽處方藥，出貨地區包含中國與美國。近幾年因中國解封後掀起缺藥潮，帶動台耀訂單跳升，也挹注銷售量倍數增加，產能更達滿載。

台耀表示，呼吸用藥產品供不應求，中國爆發呼吸道疾病，後續仍將盡力滿足客戶需求，此外，為因應客戶整體需求持續增加已加緊腳步擴產，預計明年下半年產能將再倍增。

寶齡併購的原料藥廠正峰，除了積極提升腎臟新藥拿百磷原料藥檸檬酸鐵產能外，近期也進行廠房重整，開發偽麻黃鹼、苯丙醇胺、去氧腎上腺素等原料藥。其中苯丙醇胺、去氧腎上腺素是針對各型流感、新冠相關過敏性鼻炎症狀、食慾抑制劑與支氣管氣喘等。

寶齡表示，苯丙醇胺、去氧腎上腺素等原料藥主要是出貨給貿易商後，再給終端客戶，預期隨著中國呼吸道疾病蔓延下，需求有望同步增加。

中國國家衛生健康委員會提到，不同年齡層流行的主要病原體不同，其中流感是造成醫院急診壓力驟增的主因，此外，不少醫院的發燒門診和急診內科診量明顯上升。

根據中媒報導，杭州的浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院慶春院區、錢塘院區發熱點門診，單日接診量暴增至 400-500 人次是平時的 4-5 倍。