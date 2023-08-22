寶齡富錦原料藥產能將倍增 明年營運可望優於今年

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理江宗明表示，隨著醫美產品年底陸續取證上市、原料藥產能擴大，明年營運有望優於今年。其中，原料藥檸檬酸鐵為因應海外需求，預計今年底前產能倍增提升至 30 噸、目標明年上看 200 噸。

江宗明說明，腎臟新藥拿百磷的原料藥檸檬酸鐵，目前年產量約 5 噸，正在積極擴產，今、明二年產能都會有數倍的成長，除了供應韓國、台灣市場外，未來也會出貨至中國等亞太市場。

此外，子公司正峰也在進行廠房重整、開發生產偽麻黃鹼，江宗明透露，年底前會完成放大批量製程，目標年產量可以從 20-30 噸提升至 100 噸，年產值估約 2 億元，由於偽麻黃鹼屬於國際管制藥品原料藥，目前有接到國外訂單，不過需要透過第三方監管單位來銷售。

新藥拿百磷的中國藥證申請進度方面，江宗明表示，近期獲得中國國家藥監局受理審查通知，審查時間約 1 年至 1 年半，最快 2025 年上市。同時，看準寵物腎臟保健市場，著手將開發成液態保健食品，目前已經完成量產前測試。

整體而言，江宗明認為，今年下半年在醫美與原料藥支撐下，營運有望優於上半年，全年則回到疫情前水準、約小幅獲利，明年在醫美產品年底陸續取證上市、原料藥產能擴大，營運將有望優於今年。