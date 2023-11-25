鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至7.23元，預估目標價為215.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對元太(8069-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.27元下修至7.23元，其中最高估值7.59元，最低估值6.63元，預估目標價為215.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.59
|10.33
|15.5
|最低值
|6.63
|7.1
|8.44
|平均值
|7.2
|8.79
|11.13
|中位數
|7.23
|8.81
|11.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|28,610,000
|35,722,390
|48,268,000
|最低值
|26,245,000
|26,043,000
|34,899,000
|平均值
|27,279,250
|32,920,290
|41,365,520
|中位數
|27,200,000
|33,990,000
|43,079,720
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.69
|4.53
|3.18
|2.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
|13,601,676
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。