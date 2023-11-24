鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調降至548元，幅度約3.35%

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球晶(6488-TW)提出目標價估值：中位數由567元下修至548元，調降幅度3.35%。其中最高估值620元，最低估值337元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予環球晶(6488-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。
環球晶(6488-TW)今(24日)收盤價為535元。近5日股價下跌0.56%，相關半導體類指數近5日上漲2.75%，櫃買市場加權指數上漲2.16%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。