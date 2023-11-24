中國發改委民營局官網上線 確立擬訂促進民間投資發展政策

備受市場關注的中國國家發改委民營經濟發展局迎來新進展，國家發改委官網「機關司局」欄目中已正式上線民營經濟發展局相關網頁。

據《第一財經》報導，民營經濟發展局共有五項具體職責：

一、追蹤分析促進民營經濟發展情況，組織實施評估督導；

二、編制中長期規劃和工作計畫，展開政策措施預先評估；

三、建立監測指標體系，定期發布民營經濟發展形勢報告；

四、與民營企業常態化溝通交流，擬訂促進民間投資發展政策措施；

五、推動民營經濟提升國際競爭力，指導協調服務參與國際交流合作。

「司局致辭」一欄中寫道：民營經濟發展局將進一步加強對民營經濟發展工作的統籌協調，鞏固拓展現有工作成果，為民營經濟發展營造更優環境，為民營經濟發展提供更加有力支持。

國家發改委曾在 9 月 4 日表示，中央編辦正式批復在國家發展改革委內部設立民營經濟發展局，作為促進民營經濟發展的專門機構，加強政策統籌協調，推動各項重大措施早落地、早見效。

國家發展改革委副秘書長兼人事司司長張世昕同日指出，民營經濟工作涉及面寬、政策性強，需要各個部門密切協作配合，形成合力。

今年 11 月 13 日，發改委民營局首任局長魏東首次公開亮相。他表示，民營經濟發展局職責 103 個字，關鍵詞都是服務。民營經濟發展局將始終堅持全心全意為民營經濟發展壯大服務。

魏東說，民營經濟發展局成立後，正在加快建立健全民營經濟發展促進機制、與民營企業常態化溝通交流機制。國家發改委安排多場座談會，面對面聽取民營企業的訴求，解決困難問題。

「在細化實化舉措方面，我們落實了具體分工，明確了誰來幹，以及民營企業遇到問題時該找誰。」魏東說，這些舉措有的很具體，比如直接賦予實力較強的規模以上民營企業職稱評定評審權。地方政府支持民營經濟發展情況也被納入國務院年度綜合督查，以調動地方支持民營經濟發展的積極性。