中國房市鬆綁瞄向「豪宅線」 北京、上海政策調整預期升溫

深圳房地產市場在周三（22 日）這一天接連迎來兩個利多，其一為周四起二套房最低頭期款比率降至四成，其二為鬆綁普通住宅認定標準，取消「實際成交總價人民幣（下同）750 萬元以下（含 750 萬元）」價格限制，通俗地說就是「取消了豪宅線」。

《證券日報》指出，深圳發布的兩項政策，均為此前業界呼聲最高的政策鬆綁方向。

中國人民銀行（央行）深圳市分行周三發布通知，周四起調整二套房最低首付款比重。二套房貸款最低頭期款比率由原來的普通住宅 70%、非普通住宅 80% 統一調整為 40%。

深圳市住房和建設局同日發布的《深圳市住房和建設局關於調整享受優惠政策普通住宅認定標準的通告》，將普通住宅認定標準調整為「住宅小區建築容積率 1.0 以上（含 1.0），且單套住宅套內建築面積 120 平方公尺以下（含 120 平方公尺）或單套住宅建築面積 144 平方公尺以下（含 144 平方公尺）」。

換句話說，深圳僅保留住宅小區建築容積率和單套住宅面積兩個條件，取消了「實際成交總價低於 750（含本數）萬元」的價格限制。

中指研究院華南分院總經理楊紅俠表示，深圳取消「總價 750 萬元」的限制，直接減少購房者的稅費，減輕購房者壓力，預計短期內將刺激深圳房地產市場成交量明顯上升。

中國銀行研究院研究員葉銀丹直言，此舉符合市場預期。下半年以來，一線城市房地產需求側政策持續調整，總體按照落實「認房不用認貸」政策、降低首付比率或房貸利率等思路進行。在四座一線城市中，廣州已經下調二套房頭期款比重，如今深圳跟進，且首付比率下調幅度較大，又調整普通住宅標準，釋出的信號很強。

葉銀丹說，普通住宅認定不再看總價，有利於部分總價超過 750 萬元的交易，尤其是降低了剛需或者改善群體的交易稅費成本。在二手房交易中，普通住宅稅費為 1%，非普通住宅為 1.5%，也就是說，未來滿足條件的二手房交易可以直接減少 0.5 個百分點的稅費。

此外，葉銀丹認為，深圳連出兩大新政，將對房市起到較大帶頭作用。成交數據顯示，當前不只深圳的房地產市場成交低迷，上海、北京也面臨著類似情況。這也說明，上一波「認房不用認貸」的政策效應已經基本釋放，目前亟需新一輪政策支持。

葉銀丹預料，在「因城施策」背景下，不排除北京、上海將視市場變化適時推出降低二套房首付等政策，以提升房地產市場活躍度。

易居研究院研究總監嚴躍進也表示，此次深圳的房市支持政策具有風向標意義，為北京、上海取消「豪宅線」創造了有利條件。

