馬雲又開新公司了！斥資千萬人民幣 成立「馬家廚房」

中國國家企業信用信息公示系統網站顯示，杭州馬家廚房食品公司於周三（22 日）成立，註冊資本人民幣（下同）1,000 萬元，經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理、技術服務等。

據《中國基金報》報導，股權穿透顯示，該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術公司全資持股，後者由馬雲持股 99.9%。

另據《新消費日報》報導，馬家廚房的監事徐詩，曾在馬雲公益基金會擔任高階主管，目前也兼任多家馬雲旗下藝術管理公司、咨詢公司的主管。

目前馬家廚房並未透露更多業務規劃，後續如何經營備受關注。

今年以來預製菜持續成為網上熱議話題，數據顯示，去年中國預製菜市場規模達到 4,196 億元，預估到 2026 年市場規模將突破 1 兆。

近期馬雲辦公室的聲明顯示，馬雲近幾年一直在籌集用於國內外投資農業科技和公益事業等計畫的資金。

2018 年起，馬雲從關注鄉村教育的「馬雲鄉村教師計劃」，擴展至關注改革農村、解決農產品生產銷售等農業現代化發展狀況。

他在 2019 年正式從阿里巴巴退休後，就曾表示未來工作重心將放在教育與農業。

他剛剛成立的馬家廚房，也並非近年首次成立農業、食品生產加工相關公司。

2020 年 9 月，馬雲旗下海南雲鋒企業管理集團有限公司就投資成立了耕海牧洋（海南）投資公司，註冊資本 2 億元。公司主營水產養殖；漁業捕撈；天然水域魚類資源的人工增殖放流；水產苗種生產；水產苗種進出口；食品經營（銷售預包裝食品）等業務。

2021 年 11 月，馬雲成立杭州雲起餐飲管理公司，註冊資本 100 萬元，法定代表人爲張茂松，主營餐飲管理、食品銷售（僅銷售預包裝食品）、食用農產品零售、食用農產品批發等業務。