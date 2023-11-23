獲利創新高，股價也該跟進創高！

追價當然伴隨風險，但近期台股輪動的結構來看，追強勢股的風險報酬比不低，不太需要怕追。最近半個月分享的標的，包含電源管理 IC、車用電子等，都擠進了近期盤面漲幅前段班。技術面轉強加上基本面具備想像空間、或營運明顯成長者，都很有機會成為強勢股。

今天我們看到，近期沿著短期均線持續走高的 (6284-TW) 佳邦。

佳邦主要出售高頻元件及保護元件。高頻元件部分包含各式天線及模組，應用在網通訊號、藍芽、車用、衛星、物聯網等領域；而保護元件包含過電壓、電流保護元件、高頻及功率電感等，多數會應用在 PC、NB、手機等消費性市場。

正如近期越來越多機構調查顯示明顯消費性電子需求復甦，佳邦的營收表現早已有跡可循，8 月營收已逼近 6 億元大關，接近歷史高點水平，9 月營收也順利創下歷史新高，也使 Q3 營收創單季新高，如此表現也與中國品牌廠出貨暢旺有關；當消費大國之終端需求陸續轉佳，在市場對於後續市場逐步復甦的預期下，也有利評價同步提升。

另外，營運規模擴大搭配獲利率提升也為值得關注重點。新產能開出及上一季毛利率創下多年新高之態勢使 2024 年營收及獲利皆有再進一步提升空間。

短期股價面臨 2021 年的歷史高點價位後，稍有觀望氣氛出現，但不影響中期成長之展望，如同過去我們看過不少股價跟隨獲利邁向歷史高峰的經驗，佳邦股價挑戰創高後應仍有空間可期待。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

↓精彩影片

【大選行情分析！(下) 兆元政策大利多，產業標的佈局注意！台大分析師教你看】

https://youtu.be/Tqrq_xqjx6w?si=UyTY1OQiGbWM0ZHc

填寫永誠資產管理處表單

【索取懶人包】抓住 AI 投資契機 讓財富搭上火箭

https://www.surveycake.com/s/YlxXA

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

https://quiz.big-econ.com/index.php?&QID=6

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▪立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▪進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

▪閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

▪觀看更多精彩影片

https://m.youtube.com/channel/UCXhFwgxQL_LBuhK43YEqWmQ

▪閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。