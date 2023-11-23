中國最大資產管理公司道歉了！背債人民幣4,200億 嚴重資不抵債

中國最大資產管理公司中植集團周三（22 日）發布公開信，表示旗下商品陸續出現實質性違約，負債人民幣（下同）4,200 億元，嚴重資不抵債，向投資人致歉。

中植集團說，2021 年 12 月 18 日、中植集團實控人解直錕先生猝然離世。多位高層和核心人員先後脫崗或離職，加上集團及旗下企業高度依附於原實控人決策，導致內部管理面臨失效狀態。集團相關商品陸續發生實質性違約，在此向各位投資人致以深深的歉意。

中植集團表示，透過仲介機構全面清產核資發現，按仲介機構模擬合併口徑測算，集團總資產賬面金額約 2,000 億元。由於債務規模巨大，剔除保證金後相關負債本息規模約為 4,200-4,600 億元。

中植集團坦言，已嚴重資不抵債，面臨重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低於整體債務規模。

中植集團官網顯示，前身黑龍江中植企業集團公司創立於 1995 年，早期主業為造紙材料經營與房地產開發，於 1999 年進行股份制改造，成立中植企業集團有限公司。

中植自 2001 年布局金融產業領域，著力投資基礎設施建設，繼續發展房地產開發業務。2002 年開始發展信托業務。

據《中國基金報》此前報導，中植集團觸礁，房地產可能是導火索。

一位建商高層表示，2018 年開始，建商加速擴張，但融資渠道開始受限。手握巨量資金的「中植系」，自然成為「金主」。

數據顯示，2017 年至 2020 年，中植集團旗下中融信托投向房地產的比率，分別為 6.61%、10.99%、17.65%、18%。

近幾年房地產市場低迷，導致「中植系」不僅報酬率低，流動性也遇到困難。

今年 8 月以來，多家上市公司發布風險提示公告，「踩雷」中融信托逾期商品。

另外，也有個人投資人的理財無法贖回。

據《華商報》8 月報導，投資人楊女士說，她認識中融國際信托西安分部一位理財經理，介紹購買了 30 萬元的日享理財商品，說利息有 3% 多，7 月購買，透過應用程式（App）可隨時贖回，這也是她的全部積蓄。

此後，因為孩子住院需要錢，她想贖回一部分，發現已無法操作，於是詢問理財經理，說公司出了點問題，目前這款商品暫停贖回了。

中融信托暴雷危機已經引起監管部門重視，並成立專項風險化解小組。