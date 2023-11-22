〈陸港盤後〉Fed會議紀錄基調偏鷹 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周三（22 日）收盤齊跌，滬指跌 0.79%，原因是美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示，央行官員認為，貨幣政策必須保持限制性「一段時間」。

滬指跌 0.79% 報 3,043.61 點，深成指跌 1.41% 報 9,855.66 點，創業板指大跌 1.73% 報 1,950.01 點；兩市成交額合計人民幣 8,755 億元，「北向資金」淨流出 35.39 億元。

半導體、有色、券商、汽車、保險、釀酒等類股走低，旅遊、農業、零售、食品飲料、地產等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤持平，報 17,734.6 點，恒生科技指數跌 0.18%，報 4,029.82 點。

Fed 在周二公布的會議紀要中說：「所有與會者都同意委員會要謹慎行事，而每次會議的政策決定，將根據新公布的訊息通盤考量。」

會議紀錄顯示，與會者說，過去一年來通膨有所緩和，但通膨仍處於無法接受的高點，遠遠超過委員會的 2% 目標。

央行官員強調，需要進一步的證據才能讓他們相信通膨率明確朝向 2% 目標邁進。

BMO Capital Markets 策略師表示，Fed 會議紀要的總體基調是謹慎鷹派，決策官員承諾在一段時間內維持限制性利率，就是最明確的信號。

廣發證券認為，Fed 官員在 11 月會議中的討論重點，從升息幅度（how high）轉變成高利率應該維持多久（how long）。

此外，雖然不能排除 Fed 還有一次升息，但央行官員繼續升息可能已不再是基準情境，而是經濟數據偏離委員會目標時才會發生，Fed 將謹慎前行（proceed carefully）。