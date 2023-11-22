【熱門申購】抽中最高價差達8.1萬、27%！11月份最新8檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看 11 月最新可抽籤股票，有 (8442-TW) 威宏、(6285-TW)啟碁、(5864-TW)致和證、(6596-TW)寬宏藝術、(3680-TW)家登、(6916-TW)華凌、(6904-TW)伯鑫、(6742-TW)澤米 共 8 檔，即便投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

新申購個股整理： (6285-TW) 啟碁、(8442-TW) 威宏、(6916-TW) 華凌、(6742-TW) 澤米、(3680-TW) 家登、(6596-TW) 寬宏藝術、(5864-TW) 致和證、(6904-TW) 伯鑫

1. 上市增資個股： (6285-TW) 啟碁

(6285-TW) 啟碁科技成立於 1996 年，目前股本為 47.35 億，為衛星通訊大廠。公司擅長領域為通訊產品的研發與製造，包含射頻天線、軟硬體、介面開發與製造等技術。

近期則是積極拓展車用電子、家用能源與物聯網 WiFi 模組等。

根據永豐投顧研究處資訊，2023 年第 3 季公司營收比重為：車用 30%、網路通訊 52%、智慧家居 18%

主要客戶為歐美電信商、歐美網通品牌廠、汽車一線零組件供應商，相似廠商為中磊。

本次增資資金用途：購置生產及自動化設備及其附屬工程。

以 22 日收盤價 143 元計，潛在價差達 37,000 元、34.91%。

2. 第一上市公司現金增資個股：(8442 -TW) 威宏 - KY

英屬開曼 (8442-TW) 威宏控股前身為開曼威保運動器材股份有限公司，最早成立於 2009 年，是全球精品包袋代工與知名動用品製造商，目前股本為 6.57 億。

公司業務主要為精品包袋類、運動裝備類兩大項。

根據公開資訊，2022 年產品營收比重為：運動包袋、高爾夫球袋 13%、運動周邊商品 7%、運動手套護具 23%、旅行箱及商務包 15%、尼龍包袋及配件 27%、真皮包款及配件 15%。

本次增資資金用途：償還銀行借款及充實營運資金。

以 22 日收盤價 91.5 元計，潛在價差達 13,500 元、17.31%。

3. 初上市個股：(6916-TW) 華凌

(6916-TW) 華凌科技成立於 1998 年，目前股本為 6.00 億，是中小尺寸面板模組製造商

公司產品線包含電視有機發光二極體 (OLED)、薄膜電晶體(TFT)、超級扭曲向列液晶(STN) 顯示器模組。

根據公開資訊，2021 年產品營收比重為：STN 顯示器模組 56%、TFT 顯示器模組 22%、OLED 顯示器面板及模組 21%。

本次增資資金用途：初上市前現增。

以 22 日收盤價 33.05 元計，潛在價差達 9,050 元、37.71%。

4. 初上市個股：(6742-TW) 澤米

(6870-TW) 澤米科技成立於 2003 年，目前股本為 6.46 億，是從事光學鍍膜、半導體光學鍍膜、相機模組低通濾波器相關研發製造廠商。

公司產品線有薄膜濾光片、半導體光學鍍膜、光學鍍膜及精密光學元件製造，

根據公開資訊，2022 年產品營收比重為，薄膜濾光片及光學鍍膜佔 51%、半導體光學鍍膜佔 26%、營收比重為精密光學元件佔 23%。

相似廠商為日本 NDK、台佳電子、水晶光電、百盛光電

本次增資資金用途：初上市前現增。

以 22 日興櫃收盤價 65.2 元計，潛在價差達 17,200 元、35.83%。

5. 上櫃增資個股：(3680-TW) 家登

(3680-TW) 家登精密成立於 1998 年，目前股本為 9.43 億，是黃光微影製程用零組件的本土供應商，台積電供應鏈之一。

公司是國內唯一一家國際 18% 吋半導體設備標準規格制訂廠商，同時也是英特爾投資的第一大股東，旗下有六大產品線，包含光罩、晶圓、載板傳載解決方案、機台設備，同時跨足航太領域。

根據公開資訊，2022 年產品營收比重為，光罩、晶圓傳載具 67%、機台設備佔 21%、汽車買賣、半導體原料耗材 1%。

本次增資資金用途: 償還銀行借款、充實營運資金。

以 22 日收盤價 381 元計，潛在價差達 81,000 元、27.00%。

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6. 上櫃增資個股：(6596-TW) 寬宏藝術

(6596-TW) 寬宏藝術成立於 2004 年，目前股本為 3.30 億，主要從事國內外演唱會、藝文活動、展覽代理或主辦，2016 新增硬體出租相關業務、2017 跨入藝人經紀業務。

公司提供的服務包含主協辦各種音樂、藝術、文化、舞蹈、運動等各類動態演出、靜態展覽活動、並銷售展演之周邊商品

根據公開資訊，2021 年產品營收比重：勞務收入佔 90%、工程收入 7%、銷貨收入 3%

本次增資資金用途：充實營運資金。

以 22 日收盤價 51.8 元計，潛在價差達 11,800 元、29.50%。

7. 上櫃增資個股：(5864-TW) 致和證

(5864-TW) 致和證券成立於 1989 年，目前股本為 30.85 億，主要經營有價證券的自營、經紀、承銷業務，2009 興櫃，2018 上櫃掛牌。

公司的業務主要是為投資人提供多樣理財服務，包含經紀、承銷、自營、債券。

根據公開資訊，2022 年營收自營、經紀、承銷及其他業務佔 100%

本次增資資金用途：償還銀行借款。

以 22 日收盤價 16.55 元計，潛在價差達 7,300 元、28.29%。

8. 初上櫃個股：(6904 -TW) 伯鑫

(6870-TW) 伯鑫工具成立於 1984 年，目前股本為 1.65 億，是活動板手的領導廠商。

公司主要製造活動板手，擁有近 300 件專利，同時屢次榮獲德國 iF 設計大獎、德國 Reddot 大獎、日本 Good Design、台灣精品獎等獎項。

根據公開資訊，2022 年產品營收比重為，活動扳手 62%、一般工具 25%、鉗類佔 10%。

本次增資資金用途：充實營運資金。

以 22 日收盤價 149.5 元計，潛在價差達 68,500 元、35.83%。

(延伸閱讀：【熱門申購】6904 伯鑫 抽中最高價差達 6.8 萬、84.5%！11 月份最新 8 檔可抽籤股票基本面報你知！)

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