〈台股盤中〉輝達飆天價帶動 電金傳齊唱高調 漲逾百點叩關17400點

台北股匯今 (6) 日上演雙漲走勢，新台幣衝破 31.5 元，改寫近 4 個月來新高；台股持續往上攻高，在美股輝達飆出新天價後，由半導體雙雄、AI 股領漲，電子股活蹦亂跳，台塑四寶、鋼鐵等傳產股，以及金融股助攻，台股指數跳空開高勁揚逾百點，最高至 17396.84 點，往 17400 點靠攏，估量放大至 3400 億元。

電子權值股全面走揚，台積電 (2330-TW) 開高震盪，上漲逾 1%，站回 5 日線；聯發科 (2454-TW) 震盪走高，午盤最高至 932 元，上漲 20 元，股價續創新高；鴻海 (2317-TW) 也拚站穩盤上。

輝達 (NVIDIA) 也即將公布財報，市場看好第三季財報有望再創佳績，資金也提前搶進 AI 概念股，包括板卡廠華擎 (3515-TW) 亮燈攻上漲停，辛耘強漲逾半根停板，英業達、研揚、穎威、技嘉、上詮、緯創都有超過 2% 漲幅。

矽光概念股也掀起輪動補漲，創威、前鼎連袂亮燈，華星光飆漲逾 8%，訊芯 - KY、光環、穎威、統新、智邦、波若威、聯鈞、台星科等也表現不俗。

傳產股扮演撐盤要角，台塑四寶齊揚，其中南亞表現最強勢，漲幅逾 2%；中鋼 (2002-TW) 緩步墊高，突破季線、水泥雙雄也站穩盤上。金融股同步撐腰，開發金、玉山金、富邦金、兆豐金、元大金都有逾 1% 漲幅。