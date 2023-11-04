鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至16.04元，預估目標價為415元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.72元上修至16.04元，其中最高估值17.64元，最低估值14.07元，預估目標價為415元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|17.64
|20.41
|22.5
|最低值
|14.07
|15.95
|17.49
|平均值
|16
|17.93
|20.29
|中位數
|16.04
|17.72
|20.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33,360,000
|38,132,000
|42,339,000
|最低值
|31,948,070
|34,204,000
|37,965,900
|平均值
|32,585,640
|36,506,810
|40,201,740
|中位數
|32,589,070
|36,694,040
|40,088,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|11.2
|9.35
|8.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。