研調：11月電視面板價格走弱 筆電相對有撐

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 11 月下旬面板評析，預估電視面板價格全月電視面板跌幅與本月上旬預估相當；顯示器則以大尺寸高階機種面板則較有可能出現跌價空間，筆電面板價格相對有撐。

集邦表示，進入第四季後電視面板出貨明顯走弱，買賣雙方持續在價格上角力。電視主要品牌自第三季後半起持續修正訂單需求，在需求不振下，面板廠透過擴大減產幅度的方式，試圖延緩面板價格的下滑速度。

集邦認為，目前預估 11 月全月電視面板跌幅與上旬預估相當，32 吋、43 吋，50 吋，55 吋下跌 2 美元，65 吋，75 吋下跌 3 美元，85 吋下跌 5 美元。

顯示器面板方面，集邦表示，第四季後需求同樣開始走弱，部分品牌客戶開始有要求面板跌價的想法，不過面板廠仍試圖透過產品組合的調配，主流規格面板價格持平，高階規格面板小跌的方式，來延緩整體價格下跌的壓力。

集邦目前預期，11 月份顯示器主流尺寸規格面板價格仍可維持持平趨勢，大尺寸高階機種面板則較有可能出現跌價空間。

筆電面板需求在第四季也持續走弱，集邦表示，買賣雙方對於價格想法上出現明顯分歧，部分品牌客戶認為面板價格要開始跌價，面板廠則仍堅持在面板價格維持持平，不過面板廠仍傾向於可以透過私下折讓的方式給予一定採購規模的客戶，因此預期 11 月筆電面板價格在現階段仍會維持持平態勢。