凱美Q4營收估季減3-5% 明年重返成長

被動元件廠凱美 (2375-TW) 今 (20) 日召開線上法說，公司認為，第四季因工作天數減少、年底庫存盤點等因素，營收將季減 3-5%；明年雖然大環境變數仍多，審慎看待景氣，但因為今年營運基期偏低，明年應可望成長。

凱美表示，明年 PC、消費產品市況預估將持續受到大環境影響較弱，雖然客戶成品、零組件庫存都降至偏低水準，但因為對未來需求審慎，並不會下長單，因此營收雖然可望較今年成長，還是審慎以對。

而因應地緣政治、供應鏈產能板塊移動，凱美近年把生產重心從中國轉移到馬來西亞，目前馬國廠電阻月產能 300 億顆，是東南亞最大厚膜電阻廠，能就近供應東南亞及印度市場，藉此擴大布局，且未來若客戶有需要，也不排除彈性規劃鋁電產能。

目前稼動率方面，凱美說明，電阻約 5 成、電容及風扇則則都是 8 成。產品營收比重上，電阻佔 48%、電容 42%、風扇 9%；若以銷售地區來看，中港澳 65%、台灣 7%、亞洲 (除大中華區)15%、歐洲 11%、美洲 3%。

銷售產業營收比重方面，電腦 / 消費品 20%、電網 / 電力與能源 15%、專業音頻 12%、行動裝置 6%、網路通信 6%、工控 / 醫療 6%、遊戲電競 1%、汽車 / 電動車 5%、代理商 28%。