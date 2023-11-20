鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為100元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.81元，其中最高估值2.33元，最低估值1.09元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.33
|5.87
|7.03
|最低值
|1.09
|3.94
|5.29
|平均值
|1.79
|5.11
|6.31
|中位數
|1.81
|5.04
|6.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25,797,000
|32,110,000
|34,724,000
|最低值
|24,669,000
|26,312,000
|28,836,000
|平均值
|25,459,080
|29,523,440
|32,318,810
|中位數
|25,591,370
|29,498,500
|32,403,760
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.94
|9
|8.19
|8.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
|23,791,315
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。