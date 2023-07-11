騰雲訂單能見度高 下半年將有大型專案驗收

數位轉型領導廠商騰雲 (6870-TW) 甫公布 6 月合併營收 5195 萬元，月增 29.26%，年增 66.15%，創單月次高紀錄，騰雲指出，尚有許多大型專案等待驗收將貢獻營收，訂單能見度高，營業狀況持續看好，下半年更樂觀。

騰雲上半年合併營收 2.48 億元，年增 19.75%，其中，第二季合併營收 1.35 億元，季增 19.81%，年增 39.49%，反映 6 月營收衝高。

騰雲說明，上半年除了有既有客戶的新訂單，新市場和新客戶開發也傳捷報，使海外收入年增達 102%，占營收比重達 37%。

騰雲透露，下半年尚有許多大型專案驗收，訂單能見度高，樂觀看下半年。

騰雲指標客戶除原有百貨商場外，並協助如台灣大型連鎖烘焙坊、花蓮飯店複合型育樂設施等多元場域進行數位轉型建置，方案應用包含客、商、金流的雲端解決方案，可貢獻顯著一次性和持續性營收。

騰雲近年陸續有新北幣、SKM Pay 和日系購物中心的跨國支付生態系落地實施貢獻營收。

而疫情過後為加強擴展海外業務，騰雲董事長梁基文表示，7 月初受台灣國發會旗下品牌「Startup Island TAIWAN」之邀，參與大阪府政府針對大阪萬博會於金融科技和數位應用進行建議與分享，由於相關支付、點券與行銷科技的結合與應用已具備國際規模化能力，預期將陸續貢獻騰雲海外營收。