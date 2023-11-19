日元兌台幣創30年新低 趕在年底前搶換甜蜜價

日本央行維持貨幣寬鬆政策不變，使得近期日元匯率跌跌不休，根據台銀 17 日牌告價格顯示，日元現鈔賣出一度出現 0.2149 元，創下逾 30 年來新低，外匯專家李其展認為，年底前日元都會有甜蜜價，建議近期有赴日計畫的民眾可以趕快換匯。

日元匯價貶不停，以今年初 1 月 19 日的日元匯率高點 0.2405 元來看，兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 20 萬 7900 日元，若於 17 日換匯則可換得 23 萬 2666 日元，足足多出 24766 日元，相當於免費吃 25 碗拉麵 (一碗近 1000 日元)，或是省下 3 張迪士尼門票的費用，省荷包相當有感。

日本向來是國人海外旅遊的首選，現在赴日旅遊變得「俗擱大碗」，李其展建議，年底前趕快換匯，現在正是日元偏弱、台幣反彈的好時機，因為以往很容易兩邊都連動 (兌美元)，所以之前都維持在低檔、沒有破底的價位。

至於明年才要前往日本旅遊的民眾，李其展表示，如果有換匯需求，可以先換旅費的 7、8 成，慢慢地換，等到出發旅遊前夕再換完就好。

若以投資理財方向來說，李其展較不建議，他認為日元匯率一直貶，相對來說，台幣還是比較有競爭力。

李其展進一步指出，日本央行明年可能會考慮緩步提高利率，調整貨幣寬鬆政策，但幅度和時間點還不明朗，不確定性高，建議大家且戰且走、做好準備，不過，還是不要預期日元會有大幅度的升值空間。

至於美元方面，由於美國通膨出現降溫跡象，市場解讀升息循環告終，李其展認為，現在匯市波動劇烈，原本美元是相對穩定的貨幣，但近期大幅拉回，市場對於美元多頭出現反轉的聲浪也越來越高，建議大家不要急著進場投資，還是要多觀察國際情勢。

新台幣兌美元匯率部分，李其展認為，17 日衝破 32 元關卡後，還需要一點時間來確認走勢，目前看來，32 至 32.5 元區間已經開始鬆動，接下來是有機會往 31.75 元靠攏，但同時也要靠台股續強來扮演拉抬動能，不過，台股目前呈現盤整格局，能不能向上攻堅還要再觀察。

日元兌美元本周走勢震盪，14 日一度逼近 152 重要心理關卡，下探 33 年以來的最低點，隨著投資人執行期權履約價，使得貶幅逐漸收斂，加上美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 傳出好消息，稍稍緩解日元走弱的壓力，日元 17 日強彈 0.73%，回到 149 價位。

不過，日本央行總裁植田和男 17 日在國會表示，雖然日元疲軟確實會提高進口價格，從而放大負面經濟影響，但它也有助於促進出口，並提高全球企業的利潤。市場認為，植田似乎在暗示，目前有意繼續實施刺激措施，直到通膨目標達成。