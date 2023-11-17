〈台幣〉連5升收31.856元攀2個半月新高 單周狂升近5角

國際熱錢持續湧入台北匯市，新台幣兌美元匯率今 (17) 日延續前二日的強勁攻勢，一口氣升破 32、31.9 元兩道關卡，終場以 31.856 元作收，強升 1.54 角，為連 5 升，並創下 2 個半月以來的新高，台北外匯市場成交值達 15.21 億美元。新台幣周線翻紅，本周累計升值 4.96 角，升幅達 1.53%。

美國通膨降溫，帶動市場信心回籠，新台幣兌美元今天一開盤直接衝破 32 元整數大關，一度升值多達 1.79 角，觸及 31.831 元，儘管央行試圖進場調節，避免新台幣匯率升勢過猛，但仍不敵熱錢匯入，終場收 31.856 元，升 1.54 角，為今年 9 月以來新高。

觀察主要貨幣今天對美元走勢，根據央行下午 4 點統計顯示，日元升值 0.61%，新台幣升幅 0.48%，在亞幣中表現較為強勢，越南盾也升 0.21%，新加坡幣升值 0.16%，人民幣小升 0.07%，韓元則在平盤附近整理，歐元小貶 0.02%，美元指數小漲 0.03%。

國際美元本周走勢震盪，受 CPI 增幅放緩影響，美元一度創下一年來最大單日貶幅，但美國昨天公布上周初領失業金人數超出預期後，美元指數表現回穩，專家分析，勞動力市場降溫可能促使聯準會 (Fed) 從 2024 年初開始降息，以實現經濟軟著陸。