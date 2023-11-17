〈台股盤後〉IC、觀光活蹦亂跳 漲37點收17208點 周線連三紅

台股今 (17) 日由聯發科 (2454-TW) 領軍 IC 設計族群走強、鴻海 (2317-TW) 反彈助攻，以及金控雙雄撐盤下，指數開低走高震盪，加上 IC 設計、觀光族群活蹦亂跳，指數終場收在 17208.95 點，上漲 37.77 點或 0.22%，成交量 2943.53 億元，周線連三紅。

觀察電子權值股今日表現，台積電 (2330-TW) 儘管午盤一度翻紅，仍不敵賣壓，終場下跌 3 元，收在 580 元；聯發科開低走高震盪，尾盤在大單敲進下，上漲逾 1%，以 904 元作收；鴻海最高至 103.5 元，終場收在 102.5 元，漲幅 1.5%。另外，聯電、日月光投控、研華、聯詠、智邦等均收盤上。

聯發科領漲下，IC 設計族群紅通通，芯鼎、來頡、迅杰、沛亨、智原、驊訊、敦泰、金麗科齊力亮燈漲停；矽力 - KY、天鈺、鑫創、神盾強漲超過 7%，晶心科、天擎、凌陽、巨有科技也都有逾 5% 漲幅。

觀光族群漲勢整齊又以飯店股最強勁，包括寒舍、力麗店、雲品、洛基、富野、亞都、夏都、海灣、老爺知同步攻上漲停；另外，鳳凰、雄獅、六福、遠雄來、晶華、華園、好樂迪、第一店、國賓、萬企、美食 - KY、王品等表現也不俗。

金控也扮演撐盤要角，富邦金、華南金、國票金、第一金收紅；開發金、鈺山金、兆豐金、中信金則以平盤作收。