鉅亨速報 - Factset 最新調查：大聯大(3702-TW)EPS預估上修至3.38元，預估目標價為55元

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對大聯大(3702-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.38元，其中最高估值4.73元，最低估值3.01元，預估目標價為55元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.73
|5.73
|7.04
|最低值
|3.01
|3.31
|7.04
|平均值
|3.5
|4.22
|7.04
|中位數
|3.38
|4.13
|7.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|668,797,910
|755,575,680
|792,402,240
|最低值
|590,420,000
|652,619,000
|759,442,000
|平均值
|637,501,380
|708,363,420
|775,922,120
|中位數
|640,886,000
|712,629,500
|775,922,120
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.02
|6.61
|4.77
|3.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|775,232,422
|778,572,715
|609,885,871
|527,601,353
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3702/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。