鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至18.5元，預估目標價為310.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.07元上修至18.5元，其中最高估值21.81元，最低估值13.77元，預估目標價為310.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21.81
|25.05
|24.59
|最低值
|13.77
|16.47
|18.87
|平均值
|18.28
|20.29
|22.42
|中位數
|18.5
|20.65
|23.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|121,301,530
|136,137,000
|163,564,000
|最低值
|116,404,760
|123,852,000
|126,320,000
|平均值
|118,208,040
|128,576,380
|146,540,980
|中位數
|118,016,500
|128,103,000
|146,588,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|32.6
|13.91
|12.13
|13.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。