必應Q4、全年營收再登峰 明年營運維持高檔

必應創造 (6625-TW) 執行長周佑洋今 (17) 日指出，第四季有包括海外藝人 ONE OK ROCK、COLDPLAY 來台開唱的硬體承辦及金鐘獎節目製作、金音獎頒獎典禮、五月天演唱會等挹注，營收可望衝新高，明年演唱會場次估與今年相當。法人看好全年營收也可望登峰。

必應創造過去每年皆參與 200 場以上的演唱會及眾多演出活動，但 2020 年起，全球連續 3 年受新冠肺炎疫情影響，展演活動全面停擺。

必應熬過疫情動盪，2022 年第三季後加把勁整隊回血，今年前三季營收成績表現亮眼，稅後純益為 1.12 億，創單季新高，累計前三季每股純益 4.54 元，前 10 月營收金額已超越近十年來每年的全年營收。

必應第四季承辦包括 ONE OK ROCK、COLDPLAY 來台開唱硬體設備，及 Air Supply 48 週年巡迴台北站、2 組泰星 PondPhuwin、FreenBecky 台北見面會等，還有五月天上海場 8 場演出、跨年演唱會 6 場演出。

展望明年，必應表示，除持續深耕演唱會市場，更將積極尋找可能性，拓展營運觸角，首先為擴展主辦業務：自 9 月參與主辦日本搖滾天團 ONE OK ROCK 亞洲巡迴台灣站演出即為試金石，期待 2024 年第二、三季能確實落地執行「主辦」新業務。

另外，必應也持續鎖定 300 到 6000 人等各種量能的演出場地，積極洽談場館營運的可能性，讓未來主辦業務能全方位整合場地運用。