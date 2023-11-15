拜登：拜習會目標是讓美中溝通恢復正常

「拜習會」登場在即，中國國家主席習近平搭乘的專機已在美國當地周二 (14 日) 下午抵達舊金山，美國總統拜登稍早搭機飛往舊金山前則表示，與習近平會面的目的是恢復兩國間的正常溝通，包括軍事對話。

中國媒體報導，習近平搭乘的專機已在周二下午抵達舊金山，趁著參加亞太經濟合作會議 (APEC) 會晤拜登，包括美國財長葉倫、美國駐中國大使伯恩斯 (Nicholas Burns) 等高階官員都在接機行列。

這是拜登自 2021 年上任以來，兩人僅只第二次的親自會面。這也是習近平自 2017 年至今，首次訪問美國。兩人預定周三 (15 日) 上午在舊金山灣區會面，之後一同出席 APEC 高峰會的論壇。

拜登周二稍早搭乘空軍一號前往舊金山，登機前，拜登被問到要用什麼指標衡量這次的會談是否成功時，拜登說：「要回到正常的狀況，能夠回應或接電話，能在危機中交談，以及確保兩國的軍方仍然彼此聯繫。」

經濟議題將是重中之重。拜登表示，美國不希望與中國在經濟上脫鉤，但希望能彼此關係能改進，然而，他不會支持為了在中國投資，必須交出所有商業機密。

白宮國安發言人柯比 (John Kirby) 在搭機前對記者說，拜習兩人將討論加薩走廊的以哈衝突，以及美國支持烏克蘭驅逐入侵的俄羅斯。

柯比說：「我衷心期盼，他們可以對彼此坦誠、直率。」並說，若有某些議題意見不一致，拜登不會退縮、直接面對，同時也會在氣候變遷等領域尋求合作。

自美國前任眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 去年 8 月訪台後，美國和中國的軍事溝通管道就中斷至今，為了避免兩方誤判軍事情勢，美國把恢復軍事溝通管道列為首要目標。