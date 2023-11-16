〈能源盤後〉美原油供應兩周來增加逾1700萬桶 WTI 5日來首見收低

國際油價周三 (15 日) 收低，在 EIA 數據顯示，美國原油商業庫存增加逾 1700 萬桶後，美國基準的 WTI 原油價格 5 個交易日以來首次下跌。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.60 美元或 2%，收每桶 76.66 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.29 美元或 1.6%，報每桶 81.18 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.20 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.87 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.7%，收每百萬 Btu 3.19 美元。

市場驅動力

美國能源資訊局 (EIA) 因系統更新而推遲上周應公布的數據，至周三公布兩周份的美國石油供應數據。

美國商業原油庫存上周 (截至 11 月 10 日) 增加 360 萬桶，總計 4.394 億桶。

根據 EIA 提供的商業原油供應總量，自截至 10 月 27 日當周到截至 11 月 3 日當周，供應量自 4.219 億桶增至 4.358 億桶，增加了 1390 萬桶，加上最近一周增加的 360 萬桶，意味截至 11 月 10 日的兩周期商業原油供應量增加 1750 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期截至 11 月 10 日的兩周期商業原油供應量增加 450 萬桶。

針對上周 (截至 11 月 10 日)，EIA 數據顯示，汽油供應量減少 150 萬桶至 2.157 億桶，餾分油供應量減少 140 萬桶至 1.066 億桶。

根據 EIA，上周紐交所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少 190 萬桶，而美國國內石油產量則維持在每日 1320 萬桶不變。

雖然 EIA 稱已改變部分數據的收集方式。但 DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 認為，原油供應大幅攀升與這些調整應無任何關係。

EIA 大增的供應數據符合美國石油協會 (API) 周二晚間公布的數據。該貿易組織上周公布，截至 11 月 3 日的一周，美國商業原油供應量增加 1190 萬桶。

Vincent 表示，供應增加「僅僅反映了在煉油廠深度維修季節中，進口量增加的情形。」

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，由於投資者已消化「糟糕」的紐約州製造業指數，在 EIA 供應數據公布前，WTI 原油期貨價格一直走低。

他稱，經濟數據「給經濟軟著陸的希望澆了一盆冷水，而以哈持續衝突，卻尚未對全球石油市場產生有意義的影響，因此過去一個月所見的石油市場恐慌性買盤一直在緩慢但穩定地放緩。」。

