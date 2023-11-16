上銀展現ESG永續執行力 榮獲四項大獎肯定

上銀科技 (2049-TW) 積極推動 ESG，致力於公司治理政策、風險管控、環璄減碳行動及社會共融等，實踐永續發展的理念深獲各界肯定。2023 年捷報連傳，榮獲 BSI「永續韌性傑出獎」、「TCSA 台灣企業永續獎 - 綜合績效 - 台灣百大永續典範企業獎」、「TCSA 台灣企業永續獎 - 永續報告電子資訊製造業 - 第 1 類白金級」、「健康勞動力永續領航企業績優單位」等 4 項大獎。

11 月 14 日舉辦的 2023 BSI 國際永續標準管理年會，上銀科技榮獲 BSI 頒發「永續韌性傑出獎」，展現永續執行力，不僅以實際行動落實 ESG 作為，多面向持續導入 ISO 國際標準驗證，且每年定期發行永續報告書並經由 BSI 第三方查證，充份展現永續行動力。

11 月 15 日 2023 第⼗六屆「TCSA 台灣企業永續獎」頒獎典禮，上銀科技榮獲「綜合績效 - 台灣百大永續典範企業獎」與「永續報告電子資訊製造業 - 第 1 類白金級」雙項大獎，彰顯上銀科技落實永續策略，並透過 ESG 委員會從管理者角度整體規劃公司營運上可能風險與機會，推動減碳措施並設立目標能源使用、節能減量與氣候相關之風險，並制定短中長期之發展策略。

11 月 16 日勞動部職業安全衛生署 2023 年首度舉辦「健康勞動力永續領航企業」頒獎典禮，以企業高層實踐職業安全與健康承諾、健康勞動力推動策略與執行成效，擴大企業影響力的精進作為等三項指標進行評比。

今年度共評比 633 份企業永續報告書，依產業類別遴選前 10％表現優異的績優企業，上銀科技獲選績優企業之列，顯示上銀在健康與安全的文化推動、創新管理及利害關係人議合等面向展現實務績效。上銀科技安全文化由政策面、管理面及個人面等三個層面構成，將安全及健康意識內化為「員工 DNA」，未來將持續以創新管理方法，持續推動永續經營的目標。

上銀除榮獲上述獎項外，2023 年也榮獲 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎「環境永續類 - 銅獎」、TSAA 台灣永續行動獎「社會共融類 - 金獎」及「環境永續類 - 銅獎」、第九屆公司治理評鑑上市公司排名前 6-20%、天下永續 100 強第 44 名等多項肯定。