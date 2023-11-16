〈焦點股〉大同谷底反彈逆勢上攻 站回月線

大同 (2371-TW) 積極拓展能源事業、台電標案陸續有斬獲，今 (16) 日股價逆勢反彈上攻，開高震盪，一度勁揚逾半根停板，最高至 39.4 元，漲幅 6.6%，站上月線。

大同是台灣電力電纜及通信線纜的供應商，旗下電纜事業部今年累計營收成長逾 3 成，目前電纜事業產能滿載，在手訂單約 47 億元，大部分訂單預計明年分批交貨。

此外，近期在台電標案上屢傳捷報，包括繼國內外電力公司智慧電表標案、取得台電變壓器 12.77 億元標案、台電 161kV 交連 PE 電纜及附屬器材採購與安裝案，光是今年 7-10 月標金金額就超過 34 億元。

大同也將觸角延伸至海外，看準東南亞新能源商機，攜手子公司福華電子 (8085-TW) 、整合子公司大同智能的能源技術以及孫公司福華智能碳權交易系統，參與印尼太陽能與電力相關基礎建設，並提供集團創能、節能、儲能等解決方案，目標拿下新首都努山塔拉 (Nusantara) 與 1GW 指標型案場。

大同第三季稅後純益 5.53 億元，年減 93%，每股純益 0.23 元；前三季稅後純益 15.89 億元，年減 82.4%，每股純益 0.68 元。大同 10 月營收 35 億元，月減 6.73%、年減 19.86%；前 10 月營收 393.1 億元，年增 50.75%。