華邦電榮獲TCSA台灣企業永續獎六項殊榮及BSI永續韌性卓越獎肯定

華邦電近日獲頒由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA 台灣企業永續獎」六項獎項及英國標準協會（BSI）頒發「2023 BSI 永續韌性卓越獎」，顯示華邦在均衡發展企業永續 ESG 各面向管理指標及企業營運韌性的展現成果備受外部機構肯定。

TCSA 台灣企業永續獎」透過全面性且國際性的規範及評比準則，評選企業的 ESG 永續績效表現。華邦蟬聯獲得「台灣百大永續典範台灣企業獎」、「電子資訊製造業永續報告書白金獎」、「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」等嘉績，並於 2023 年首度榮獲「人權實踐與發展」和「職場福祉領袖獎」。

而 BSI 則是制定全球性標準的標竿組織，每年表揚國內致力達成淨零、永續發展的韌性能力企業，華邦已二年獲得「BSI 永續韌性傑出獎」之肯定，2023 年更上一層樓，首度獲得「BSI 永續韌性卓越獎」榮譽。

華邦持續投入企業的資源與優勢，從環境、社會與治理 (ESG) 三大永續面向創造價值。環境面，華邦持續專注於綠色產品創新、綠色低碳生產。公司打造碳排資訊平台，結合數位轉型及人工智慧以提升生產效率和研發進程，通過能源管理系統 (ISO 50001)。公司並於 2022 年成為全球首家獲得 ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全管理體系認證的記憶體廠商及首度榮獲科睿維安全球百大創新機構名單， 顯示華邦積極在產品與技術開發過程中融合創新思維，2023 年榮獲 TCSA「創新成長領袖獎」。

社會面，華邦將「幸福職場」與「零工安事故」做為員工福祉目標並遵守國際公認人權標準與勞動相關法規，於 2020 年與 2022 年之 RBA （責任商業聯盟行為準則）VAP 認證獲得白金證書，並於 2022 年對台灣總部全體員工執行人權盡職調查。此外，華邦也建立持續學習的生態系統及優質薪酬福利，連續多年獲選為台灣高薪 100 指數成分公司，於 2023 年榮獲 TCSA「人才發展領袖獎」、「人權實踐與發展」和「職場福祉領袖獎」肯定。

治理面，華邦強化氣候治理，創造綠色永續商業模式，2022 年永續報告書除依循既有 GRI Standards，也導入氣候相關財務揭露 (TCFD) 框架及 SASB 的因應，檢視氣候變遷相關具體作為，加強財務績效揭露與展現行業競爭力， 並完成重大性分析報告、TCFD 報告、人權盡職調查、衝突礦產盡職調查等獨立報告，榮獲 TCSA「電子資訊製造業永續報告書白金獎」。華邦自第一屆公司治理評鑑起至今，皆名列前 20%，亦是肯定華邦以「誠信經營」為公司之最高道德行為標準，落實於公司所有營運活動的具體表現。

華邦表示，期望透過獎項的參與，持續精進並檢視 ESG 各項具體指標作為，提升永續績效，進而引領公司在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向創建標竿，邁向永續發展。